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Недвижимость

Проблему обманутых дольщиков России хотят решить за пять-шесть лет

18:24, 07.10.2019
Проблему обманутых дольщиков России хотят решить за пять-шесть лет
Фото: Ринат Назметдинов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирается полностью решить проблему обманутых участников долевого строительства в течение пяти-шести лет.

Замглавы ведомства Никита Стасишин отметил, что в течение трех лет достроить и решить все вопросы пострадавших граждан не получится, потому что это зависит не только от объема предусмотренных средств, но и от готовности самих домов, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что обманутых дольщиков в России может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.

Недвижимость
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