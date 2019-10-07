Проблему обманутых дольщиков России хотят решить за пять-шесть лет

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирается полностью решить проблему обманутых участников долевого строительства в течение пяти-шести лет.

Замглавы ведомства Никита Стасишин отметил, что в течение трех лет достроить и решить все вопросы пострадавших граждан не получится, потому что это зависит не только от объема предусмотренных средств, но и от готовности самих домов, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что обманутых дольщиков в России может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.