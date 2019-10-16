Теннисист Медведев стал заслуженным мастером спорта России

Министр спорта РФ Павел Колобков вручил теннисисту Даниилу Медведеву значок и удостоверение заслуженного мастера спорта России.

«Мне очень приятно получить знак и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России», это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие.

Как спортсмен высокого уровня, я хочу выходить на корт, зная, что могу показать лучшую игру. Сейчас я готовлюсь к следующим турнирам. На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса. Надеюсь, мы с командой покажем самый высокий результат в завершении сезона», — сказал Медведев.

В нынешнем сезоне Медведев сыграл в финалах девяти турниров и выиграл пять из них, а в еще в одном едва не обыграл испанца Рафаэля Надаля. На данный момент россиянин занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).