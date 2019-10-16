Ветеринары назвали идеального питомца для современного человека

Ветеринары рассказали, что идеальным питомцем для современного человека является змея.

Специалисты порекомендовали заводить этих пресмыкающихся людям, которые нуждаются в тишине и покое, поскольку змеи не пахнут, не шумят, не портят мебель и мало едят.

Кроме того, змеи достаточно самостоятельны и требуют мало внимания. Также для того, чтобы завести пресмыкающееся не потребуется много затрат — им не нужны игрушки или аксессуары.

«Для змеи необходим террариум, оборудованный белым светом, обогревающей лампой, местом для укрытия и емкостью с водой, где змея может поместиться полностью. Также необходимо оформить террариум так, чтобы он имитировал естественные условия — это создаст наибольший комфорт для змеи и украсит дом в целом. Имитация естественных условий обитания повысит интерес к наблюдению за питомцем», — передает агентство городских новостей «Москва».

Ветеринары отметили, что при желании змею можно взять на руки и погладить, но не против чешуи, посоветовали эксперты. Также они предупредили: когда змея недовольна, она может начать шипеть, в этом случае следует оставить ее в покое.

Новичкам посоветовали заводить полозов и королевских змей из-за их неприхотливости и красоты. В домашних условиях они становятся ручными и не проявляют агрессии.

Напомним, ранее в Оренбурге полиция обнаружила в одном из гаражей 4 тыс. черепах.