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В Чебоксарах троллейбус влетел в столб, пострадали 19 человек

16:32, 16.10.2019
В Чебоксарах троллейбус влетел в столб, пострадали 19 человек
Фото: скришот

В Чебоксарах троллейбус на скорости влетел в столб, в результате аварии пострадали 19 человек, шестеро из них — дети.

По данным регионального ГИБДД, авария случилась днем, около 15 часов. У водителя автобуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. Пострадавшие отделались несерьезными травмами и ушибами, передает «РИА Новости».

Как сообщает «АиФ — Чувашия», на место прибыло девять бригад скорой помощи и две бригады психологов.

Обстоятельства случившегося уточняются.

ПроисшествияБизнесТранспорт
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