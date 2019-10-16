Расходы бюджета Казани в 2019 году вырастут до 27,5 млрд рублей

Депутаты Казгордумы утвердили увеличение доходной и расходной частей бюджета города на 1,14 млрд рублей. Теперь расходы столицы Татарстана вырастут до 27,5 млрд рублей.

При этом доходы города достигнут 25,3 млрд рублей. Таким образом, ожидается дефицит бюджета в размере 2,2 млрд рублей. Покрыть его казанские власти намерены за счет остатков денег на начало года.

Как передает корреспондент «Реального времени», депутаты постановили дополнить перечень субсидий предприятиям общественного транспорта, в том числе и электротранспорта, тем самым возместить их затраты на перевозки во время футбольного чемпионата мира в 2018 году.

За счет возврата автономными и бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет бюджет получил 400 тысяч рублей. Эти деньги депутаты решили потратить на сферу образования и культуры.