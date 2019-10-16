Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил

Российская фигуристка Александра Кошевая получила дисквалификацию на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU) информирует ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Кошевая в паре с Дмитрием Бушлановым завоевала бронзовые медали на том турнире, которые теперь были аннулированы.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 7 марта 2019 года.

Ранее дисквалификации за допинг получили три российских легкоатлета и один горнолыжник.