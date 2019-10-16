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Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил

10:01, 16.10.2019 1
Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил
Фото: chel.kp.ru

Российская фигуристка Александра Кошевая получила дисквалификацию на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU) информирует ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Кошевая в паре с Дмитрием Бушлановым завоевала бронзовые медали на том турнире, которые теперь были аннулированы.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 7 марта 2019 года.

Ранее дисквалификации за допинг получили три российских легкоатлета и один горнолыжник.

СпортФигурное катаниеОбщество
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комментарии

  • Анонимно 16 окт
    Тренерам прокол. Надо сначала у врачей разрешение брать на использование допинга. Пора специальных врачей заводить (США).
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