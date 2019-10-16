В КВН высмеяли выход Кокорина и Мамаева на свободу

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Команда КВН «Такая история» из города Орел показала номер, в котором высмеяла выход из тюрьмы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сравнив с презентацией нового айфона.

«Главное событие осени в Америке — выход нового айфона. А главное событие осени в России — выход Кокорина и Мамаева. И мы считаем, что это событие нужно было так же правильно презентовать публике», — так анонсировал номер один из участников команды КВН.

«Добрый вечер, дамы и господа. Я рад вас приветствовать на презентации выхода версии Мамаев 1,5 и Кокорин 1,6.

В отличие от западных, наши модели вышли раньше заявленного срока. В них исправлены все ошибки с помощью уникальной технологии ФСИН. Беспрецедентная особенность этих моделей в том, что они стали гораздо дешевле своих предыдущих версий. Но если системные ошибки будут повторяться, то производитель заберет их по условно-досрочной гарантии», — сказал на представлении участник, похожий на Стива Джобса.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября братья Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО.

