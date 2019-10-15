«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Витязь» благодаря дублю Сошникова
«Салават Юлаев» в выездном матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл одного из лидеров Запада — подмосковный «Витязь» — 2:1.
Команды обменялись голами в середине второго периода, на точный выстрел Сошникова хозяева ответили шайбой Аалтонена. В концовке матча нападающий «Салавата» оформил дубль благодаря чему принес победу уфимскому клубу.
«Витязь» — «Салават Юлаев» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 — 30 Сошников (Арзамасцев, Маннинен)
1:1 — 38 Аалтонен (Йормакка, Лаюнен)
1:2 — 56 Сошников (Маннинен).
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