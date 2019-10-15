Казанец пытался задушить таксиста проводом, чтобы украсть машину

В Казани 18-летний парень пытался задушить водителя такси проводом от зарядки, чтобы украсть автомобиль.

Инцидент произошел ночью 12 октября на улице Липатова.

По версии следствия, молодой человек вызвал такси к себе домой на улицу Тополиную, чтобы ехать к знакомому. По дороге ему пришла в голову идея расправиться с таксистом и похитить автомобиль. Для этого он попросил водителя вернуться под предлогом забытого кошелька.

Дома он вооружился проводом от зарядки, набросил его на шею 20-летнего молодого человека и стал душить. Но потерпевший успел подсунуть руку под провод и смог сбросить его, после этого злоумышленник убежал.

Таксист обратился в правоохранительные органы, был составлен фоторобот, и пассажира удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Следкома РТ.

Ранее в Челнах задержали молодого человека, который покушался на жизнь женщины-таксиста.