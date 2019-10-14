В Челнах задержали парня, покушавшегося на жизнь женщины-таксиста

В полицию Набережных Челнов обратилась 41-летняя женщина — водитель такси, которая рассказала, что на нее напал один из клиентов. Он сел в машину, достал нож и начал угрожать ей убийством.

Женщина выскочила из машины и заблокировала ее с помощью пульта управления центральным замком. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые по «горячим следам» задержали 21-летнего неработающего жителя Мензелинского района.

При досмотре правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего парня доставили в отдел полиции.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба МВД РТ.

Ранее в лесу у села Шигали около Казани было найдено тело водителя «Яндекс.Такси» с семью ножевыми ранениями. Предполагаемого преступника задержали, Высокогорский суд Татарстана рассматривал ходатайство об его аресте.