Башкирия и Татарстан оказались в рейтинге лучших курортов России для катания на сноуборде

Башкортостан и Татарстан оказались в десятке лучших курортов России для катания на сноуборде.

Аналитики портала «ТурСтат» отдали курорту «Абзаково» в Башкирии третью строчку рейтинга. Согласно опросу сайта, отдых там предпочли 13% респондентов. Впереди оказались только сочинские курорты — «Роза Хутор» и «Красная поляна».

Как отметил глава республики Радий Хабиров, теперь уже не стоит сомневаться, где выбрать кататься в этом сезоне. «Ждем всех в гости! Сдавайтесь знаменитому башкирскому гостеприимству!» — написал Хабиров в соцсетях.

Татарстанский курорт «Свияжские холмы» расположился ниже — на 10-й строчке. За него проголосовали 2% опрашиваемых. Так, республика делит место с курортами «БигВуд» в Мурманской области, «Гора Белая» в Свердловской, «Завьялиха» в Челябинской и «Игора», который находится в Ленинградской области.

Четвертые и пятые места достались местам отдыха в Кемеровской и Алтайской областях, одинаковое число респондентов также проголосовали за курорты в Карачаево-Черкесии, Московской области и в Пермском крае.

