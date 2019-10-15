В Ассоциации автотранспортных предприятий назвали фейковой новость о насвае в казанском автобусе

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков прокомментировал фотографии в соцсетях, где показано, что на водительской панели автобуса маршрута №89 лежит кулек с насваем. По словам Темлякова, данная новость является очередным фейком.

«Как утверждает аноним, фотографии сделаны в казанском автобусе маршрута №89. На фотографиях явно не казанский автобус 89-го маршрута. Ни в одном автобусе 89-го маршрута на руле нет ручек. Это уже третий случай за месяц, когда именно на маршрут №89 наводят напраслину. Кому и для чего нужно очернять 89-й маршрут, нам непонятно», — сообщил он в официальном аккаунте предприятия в соцсетях.

Ранее в Ассоциации автотранспортных предприятий объяснили действия водителя автобуса №62, который объезжал пробку по улице Тэцевской в Казани по встречной полосе. Тогда, по словам Темлякова, водителя отстранили от работы.

