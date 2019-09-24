В Ассоциации автотранспортных предприятий объяснили инцидент с автобусом, объезжавшим пробку по встречке

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В Ассоциации автотранспортных предприятий объяснили действия водителя автобуса №62, который объезжал пробку по улице Тэцевской в Казани по встречной полосе. Он уже отстранен от работы. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергей Темляков.

Сегодня утром в соцсетях появилось видео, на котором автобус, двигаясь по Тэцевской улице, выехал на встречку. На кадрах видно, как на узком участке дороги автомобилисты пытаются избежать столкновения.

Водитель решил объехать пробку, так как, по его словам, в автобусе было много людей, многие опаздывали на работу или учебу. Он самостоятельно принял такое решение, подчеркнул Темляков.

«На данный момент распоряжением директора предприятия, водитель отстранен от работы. Ждем результатов разбора Госавтоинспекции. На дисциплинарной комиссии в предприятии будет рассмотрен вопрос об увольнений данного водителя», — подытожил он.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись рискованного обгона с выездом на встречную полосу, который совершил казанский автобус под номером 62.Он чуть не столкнулся с КАМАЗОМ.

