Казанской судье Фирсовой предъявлено обвинение в мошенничестве
Следком больше не подозревает в посредничестве взятке судью Ново-Савиновского райсуда Казани Марину Фирсову. По данным «Реального времени», окончательное обвинение ей предъявлено в мошенническом хищении 50 тысяч рублей с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Вину судья по-прежнему не признает. Ее полномочия по отправлению правосудия приостановлены решением Квалифколлегии судей республики.
Расследование по делу завершено. Идет процедура ознакомления с материалами дела в четырех томах.
Как выяснило «Реальное время», сама Марина Фирсова пока не изучила ни одного тома — добивалась, чтобы процедура ознакомления проходила у нее на дому.
По ходатайству Следкома, суд установил обвиняемой недельный срок для завершения этой процедуры. Детали — в репортаже «Реального времени».ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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