Казанской судье Фирсовой предъявлено обвинение в мошенничестве

Фото: «Реальное время»

Следком больше не подозревает в посредничестве взятке судью Ново-Савиновского райсуда Казани Марину Фирсову. По данным «Реального времени», окончательное обвинение ей предъявлено в мошенническом хищении 50 тысяч рублей с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).



Вину судья по-прежнему не признает. Ее полномочия по отправлению правосудия приостановлены решением Квалифколлегии судей республики.

Расследование по делу завершено. Идет процедура ознакомления с материалами дела в четырех томах.

Как выяснило «Реальное время», сама Марина Фирсова пока не изучила ни одного тома — добивалась, чтобы процедура ознакомления проходила у нее на дому.

По ходатайству Следкома, суд установил обвиняемой недельный срок для завершения этой процедуры. Детали — в репортаже «Реального времени».