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Происшествия

Казанской судье Фирсовой предъявлено обвинение в мошенничестве

13:54, 15.10.2019 4
Казанской судье Фирсовой предъявлено обвинение в мошенничестве
Фото: «Реальное время»

Следком больше не подозревает в посредничестве взятке судью Ново-Савиновского райсуда Казани Марину Фирсову. По данным «Реального времени», окончательное обвинение ей предъявлено в мошенническом хищении 50 тысяч рублей с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Вину судья по-прежнему не признает. Ее полномочия по отправлению правосудия приостановлены решением Квалифколлегии судей республики.

Расследование по делу завершено. Идет процедура ознакомления с материалами дела в четырех томах.

Как выяснило «Реальное время», сама Марина Фирсова пока не изучила ни одного тома — добивалась, чтобы процедура ознакомления проходила у нее на дому.

По ходатайству Следкома, суд установил обвиняемой недельный срок для завершения этой процедуры. Детали — в репортаже «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Еще бы Юшковой из Кировского прилетело скорее
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    Анонимно 15 окт
    под такими сообщениями подписываться надо. Слабо?
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  • Анонимно 15 окт
    Не сравнивайте людей если не знаете.
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  • Анонимно 15 окт
    Про РоЗанову когда вспомнят?
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