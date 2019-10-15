Путин назначил глав районных судов в Татарстане

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в России. В том числе он назначил нескольких председателей районных судов в Татарстане.

Так, Зеленодольский горсуд возглавил Азат Гильмутдинов, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Председателем Мензелинского райсуда утвержден Искандер Ахмитзянов. В Московском райсуде Казани председателем официально стал Константин Галишников, в Ново-Савиновском райсуде — Александр Ковальчук.

Также председателем Дрожжановского райсуда до достижения пенсионного возраста назначена Алсу Ракипова. Кроме того, назначены 10 судей в районных судах республик.

Напомним, что тем же указом председатель Советского райсуда Казани Радик Габдуллин был назначен зампредом в новом Шестом кассационном суде общей юрисдикци, разместившемся в Самаре.