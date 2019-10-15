В Уфе на три месяца закрыли бистро «Шаурма Халяль»

Судебные приставы в Уфе опечатали киоск с шаурмой, принадлежащий местному предпринимателю. Суд постановил приостановить деятельность заведения «Шаурма Халяль» на 90 суток.

Помещение не оборудовано системой канализации, сообщает пресс-служба башкортостанского УФССП. У сотрудников отсутствуют медкнижки, а инвентарь, посуда и руки моются в одной раковине, что также является нарушением.

После поступления приставам исполнительного листа, они выехали и опечатали помещение.

Напомним, что в сентябре в Уфе произошло массовое отравление горожан шаурмой. В больницу попали 15 человек. У них обнаружили золотистый стафилококк.