Новости бизнеса

03:31 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Уфе на три месяца закрыли бистро «Шаурма Халяль»

12:19, 15.10.2019
В Уфе на три месяца закрыли бистро «Шаурма Халяль»
Фото: r02.fssprus.ru

Судебные приставы в Уфе опечатали киоск с шаурмой, принадлежащий местному предпринимателю. Суд постановил приостановить деятельность заведения «Шаурма Халяль» на 90 суток.

Помещение не оборудовано системой канализации, сообщает пресс-служба башкортостанского УФССП. У сотрудников отсутствуют медкнижки, а инвентарь, посуда и руки моются в одной раковине, что также является нарушением.

После поступления приставам исполнительного листа, они выехали и опечатали помещение.

Напомним, что в сентябре в Уфе произошло массовое отравление горожан шаурмой. В больницу попали 15 человек. У них обнаружили золотистый стафилококк.

БизнесУслугиОбщество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров