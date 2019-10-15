Кубок мира по волейболу. Сборная России в трех сетах обыграла Тунис

В последнем туре Кубка мира по волейболу в Японии мужская сборная России крупно обыграла команду Туниса — 3:0 (25:16, 25:16, 25:15).

Самым результативным в составе сборной России стал Ярослав Подлесных, набравший 12 очков.

Подопечные Туомаса Саммельвуо закончили турнир с 5 победами, 6 поражениями и 15 очками в активе. Окончательное место на Кубке мира определится после матча Бразилия — Италия. При этом бразильцы уже обеспечили себе победу на турнире, а итальянцы имеют на счету 14 очков и могут потеснить россиян с шестой позиции.

Россия — Тунис — 3:0 (25:16, 25:16, 25:15).

Россия: Подлесных (12), Круглов (11), Яковлев (10), Филиппов (9), Воронков (9), Гранкин (3).

