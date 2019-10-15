Россияне рассказали о самых скучных профессиях

Сервис Superjob провел опрос россиян о том, какие профессии они считают наиболее скучными. Лидером стала работа охранником.

Скучным труд охранника считают 13% респондентов, пишет «Российская газета».

Профессия бухгалтера наиболее скучна для 9% опрошенных. На третьем месте — продавец, за этот вариант проголосовали 5%. При этом 8% опрошенных считают, что любая работа будет скучной, если она нелюбима и неинтересна. Еще 2% респондентов назвали неинтересной любую сидячую работу.

В пятерку самых скучных профессий также вошли сторож и уборщик, получившие по 4%. Еще 3% относят к скучным офисную работу и труд библиотекарей. Также опрошенные назвали профессии вахтеров, архивариусов, водителей, грузчиков, депутатов, консьержей, менеджеров, программистов и операторов call-центров.

Ранее исследование показало, какими профессиями в первую очередь интересуются казанцы. В первом полугодии 2019 года в столице Татарстана интересовались вакансиями водителя, администратора, разнорабочего, уборщицы и грузчика.

