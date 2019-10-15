За девять месяцев года в Башкортостане введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья

С января по сентябрь в Башкирии введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья, к концу года этот показатель планируется довести до 2,3 млн кв. м.

На 1 сентября 2019 года по этому показателю республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое в стране, сообщил и.о. председателя Госстроя РБ Марат Ахмадуллин на совещании в правительстве.

Помимо этого, до конца года запланирован ввод в эксплуатацию 69 соцобъектов — школ, детских садов, поликлиник, ФАПов, домов культуры и социокультурных центров, сказал он.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил правительству начать подготовку проекта крупного больничного комплекса в уфимском микрорайоне Затон.

Ранее стало известно, что в Башкирии в четыре раза перевыполнили годовой план по переселению из аварийного жилья.