В Башкирии в четыре раза перевыполнили годовой план по переселению из аварийного жилья

Показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению граждан из аварийного жилья в Башкирии на 2019 год оказался перевыполнен в четыре раза.

С начала года площадь расселенного аварийного жилья составила 4,82 тыс. кв. м, было расселено 300 человек. По целевым показателям в этом году должно быть расселено более 1 тыс. кв. м жилья, переселено 60 человек, сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре.

Ранее сообщалось, что в ближайшие шесть лет правительство Татарстана рассчитывает потратить на программу переселения из аварийного жилья почти 1 млрд рублей.