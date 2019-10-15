КФУ разработал «персональный помощник студента»

Департамент информатизации и связи КФУ запустил мобильное приложение — персональный помощник студента. С его помощью можно узнавать расписание, информацию об отмене или переносе пары, предстоящем событии университета, структуре вуза, отслеживать успеваемость и другое.

Сейчас программа работает в тестовом режиме и доступна для пользователей Android. Версия для iOS будет разработана в ближайшее время, сообщает пресс-служба университета.

Разработчики сообщают, что желающие могут присоединиться к данной работе.

Ранее ректор вуза Ильшат Гафуров попросил налоговых льгот для КФУ.