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КФУ разработал «персональный помощник студента»

05:00, 15.10.2019
КФУ разработал «персональный помощник студента»
Фото: media.kpfu.ru

Департамент информатизации и связи КФУ запустил мобильное приложение — персональный помощник студента. С его помощью можно узнавать расписание, информацию об отмене или переносе пары, предстоящем событии университета, структуре вуза, отслеживать успеваемость и другое.

Сейчас программа работает в тестовом режиме и доступна для пользователей Android. Версия для iOS будет разработана в ближайшее время, сообщает пресс-служба университета.

Разработчики сообщают, что желающие могут присоединиться к данной работе.

Ранее ректор вуза Ильшат Гафуров попросил налоговых льгот для КФУ.

ОбществоОбразованиеТехнологии Татарстан
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