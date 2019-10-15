Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Следы жизни были обнаружены на Марсе еще 40 лет назад, рассказал бывший инженер NASA Гилберт Левин американскому научно-популярному журналу Scientific American.
По его словам, это случилось в 1976 году в рамках проведения марсианской миссии «Викинг», суть которой состояла в поиске следов жизни в грунтовых пробах.
На поверхность планеты высадились два космических аппарата и им удалось получить четыре положительных результата.
Как говорит Левин, исследовательские аппараты экспедиции обнаружили так называемое «микробное дыхание», о чем свидетельствовала высокая концентрация кислорода в исследованных образцах.
NASA посчитало это открытие неубедительным, отметив, что результаты анализа проб грунта говорят лишь о наличии там некоего вещества, которое «имитирует жизнь».
Левин, который был одним из инженеров миссии «Викинг», сделал еще одно интересное наблюдение: после этого случая Американское космическое агентство ни разу не оборудовало отправляемые на Марс аппараты приборами для повторных тестов.
Напомним, ранее NASA сообщило о следах древнего озера, найденного на поверхности «красной планеты».ТехнологииОбщество
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