Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе

Следы жизни были обнаружены на Марсе еще 40 лет назад, рассказал бывший инженер NASA Гилберт Левин американскому научно-популярному журналу Scientific American.

По его словам, это случилось в 1976 году в рамках проведения марсианской миссии «Викинг», суть которой состояла в поиске следов жизни в грунтовых пробах.

На поверхность планеты высадились два космических аппарата и им удалось получить четыре положительных результата.

Как говорит Левин, исследовательские аппараты экспедиции обнаружили так называемое «микробное дыхание», о чем свидетельствовала высокая концентрация кислорода в исследованных образцах.

NASA посчитало это открытие неубедительным, отметив, что результаты анализа проб грунта говорят лишь о наличии там некоего вещества, которое «имитирует жизнь».

Левин, который был одним из инженеров миссии «Викинг», сделал еще одно интересное наблюдение: после этого случая Американское космическое агентство ни разу не оборудовало отправляемые на Марс аппараты приборами для повторных тестов.

Напомним, ранее NASA сообщило о следах древнего озера, найденного на поверхности «красной планеты».