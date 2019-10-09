На Марсе найдены следы исчезнувшего озера

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Свидетельство существования «древнего оазиса» на поверхности Красной планеты обнаружил марсоход Curiosity.

Открытие было сделано во время изучения образцов горных пород, которые марсоход собрал в кратере Гейла, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По мнению исследователей, более 3,5 млрд лет назад на месте этого кратера находилось соленое озеро, которое подпитывали многочисленные ручьи, стекающие по стенкам кратера. Эту версию подтверждает большое количество сульфатных минеральных солей, которые обнаружил на поверхности планеты Curiosity.

Это открытие, возможно, станет ключом к вопросу, что происходило с климатом планеты, и как долго Марс был способен поддерживать микробную жизнь на своей поверхности.

Ранее сообщалось, что ученым удалось записать таинственные звуки, исходящие из недр Марса.