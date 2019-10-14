На международной олимпиаде по информатике казанские школьники взяли золото и бронзу

Казанские школьники Ильдар Гайнуллин и Азат Исмагилов стали золотым и бронзовым призерами VII Международной олимпиады по информатике Romanian Master of Informatics. Оба — ученики лицея им. Н.И. Лобачевского. Ребят подготовили Сергей Михайлин и Константин Скобельцын.

Состязание прошло в Бухаресте с 9 по 12 октября и собрало команды из 11 стран мира. Казанская команда попала в десятку лучших сборных турнира. Всего российские школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска завоевали 13 медалей, передает пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана.

Ильдар Гайнуллин — абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по информатике и обладатель золота Международной олимпиады по информатике IOI-2019.

Ранее казанский лицеист завоевал золотую медаль на Европейской олимпиаде по информатике.