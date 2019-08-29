Казанский лицеист завоевал золотую медаль на Европейской олимпиаде по информатике

Школьник из Казани, Булат Харисов, завоевал на олимпиаде юниоров по информатике золотую медаль. Она проходила в Словении с 23 августа и завершится сегодня, 29 августа.

Вместе с Булатом золото увозят челябинец Даниил Клищ, серебро досталось москвичам Николаю Павлеку и Дмитрию Галатенко. В олимпиаде приняли участие 86 программистов из 23 стран, передает пресс-служба Минобразования РТ.

Подготовка к олимпиаде проходила на базе университета Иннополис.

«Работа с талантами — важный приоритет у всей страны. Выстроена мощная система по вовлечению и развитию школьников, и она приносит успехи. Университет Иннополис — важная часть этой системы. И я счастлив, что мы поспособствовали появлению у сборной этих медалей!» — сказал директор по довузовскому образованию Иннополиса, Алексей Хабибуллин.

Европейская олимпиада юниоров по информатике — это соревнования программистов в возрасте до 15 лет, они проводятся по правилам Международной олимпиады по информатике. Она включает в себя пробный и два основных тура, в рамках которых предстоит решить задачи на языке С++ или Java. К участию приглашены команды стран-членов Совета Европы.



Ранее сообщалось, что восьмиклассник Булат Харисов выступит на олимпиаде юниоров по информатике в составе сборной России.