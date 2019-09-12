Исследование: сколько сотрудников врут, когда отпрашиваются с работы

Каждый десятый сотрудник, отпрашиваясь с работы, предпочитает скрывать истинную причину своего отсутствия. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

При этом самой частой причиной — настоящей или заявляемой работодателю — является поход ко врачу. С этой целью отпрашиваются до 20% работников. Для решения вопросов, связанных с детьми, будь то посещение утренника в детсаду, родительское собрание или выпускной, также отпрашивался каждый десятый сотрудник.

По семейным обстоятельствам отпрашивались 5%. Столько же респондентов покидали рабочее место, чтобы решить вопросы с оформлением личных документов. Еще 3% опрошенных последний раз отпрашивались с работы на похороны близких.

Личные обстоятельства, учеба, бытовые вопросы, недомогание, помощь родственникам, а также вопросы, связанные с автомобилем, — такие причины назвали по 2% сотрудников. Среди других причин покинуть работу россияне называли участие в соревнованиях, запись в салон красоты, билеты на матч или концерт, повестку в военкомат (8%).

Еще 13% сотрудников не отпрашиваются с работы, выстраивая свое расписание так, чтобы решать проблемы в нерабочее время.

Напомним, в недавнем исследовании также сообщалось, какая часть работников готова трудоустраиваться с «серой» зарплатой.