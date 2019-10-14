В Нижнекамске обнаружили необычную находку из прошлого — видео

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В Нижнекамске посреди леса обнаружена необычная находка — надгробие из XIX века, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Нахождение плиты в данном месте порождает массу слухов, ведь поблизости больше нет никаких захоронений.

Местные историки-любители увидели данное надгробие 7 лет назад, тогда яма, где находилась плита, была около метра. Сейчас она глубже, а это значит, что место под надгробием копали.

Позже удалось сделать прорисовку плиты и даже расшифровать высеченный текст. «Здесь покоится града мамадыш христианин Павел Усолин, скончавшийся в 1846 году от, возможно, оспы», — гласит послание из прошлого.

Активисты провели научные исследования, но узнать разгадку плиты не удалось. По словам историка Джалиля Газизова, в XVII—XVIII веках там было поблизости так называемое Минковское селище, в самой Корабельной роще. И, возможно, там и находилось кладбище этой деревни.

Специалисты предлагают причислить плиту к памятнику культурного или даже духовного развития Нижнекамска.

