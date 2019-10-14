Ростуризм намерен обсуждать безвизовый режим с Саудовской Аравией

Ростуризм готов обсуждать вопросы введения безвизового режима и прямого авиасообщения с Саудовской Аравией в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

«Снятие визовых ограничений является актуальным вопросом двухсторонней повестки дня. <...> Россия ранее поднимала вопрос возможного безвизового режима между нашими странами, и мы готовы продолжать обсуждение этого вопроса, так как считаем его очень важным. Что касается планов в сфере туризма, то помимо скорейшего упрощения визовых формальностей нам бы хотелось обсудить вопрос открытия прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечает Ростуризм, прямое авиасообщение позволило бы значительно активизировать туристические обмены. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что не против обмена опытом при создании туристических кластеров и их продвижения на международных рынках, а также выразили интерес к развитию проекта Аль-Ула.

Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму РФ и Комиссией по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии подписали министр экономического развития РФ Максим Орешкин и председатель комиссии по туризму и национальному наследию Ахмед аль-Хатиб. Данный меморандум — первый документ в сфере туризма между РФ и Саудовской Аравией, создающий правовую основу для сотрудничества и совместных инициатив.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение между правительствами о взаимном создании торговых представительств.

