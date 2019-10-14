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Россия и Саудовская Аравия договорились об учреждении торговых представительств

19:25, 14.10.2019
Россия и Саудовская Аравия договорились об учреждении торговых представительств
Фото: kremlin.ru

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение между правительствами о взаимном создании торговых представительств.

В церемонии подписания документа участвовал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Кроме того, были подписана исполнительная программа технологического сотрудничества между Министерством цифрового развития РФ и Министерством связи и информационных технологий Саудовской Аравии, а также меморандум между ведомствами о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия вложат более $600 млн в авиационный лизинг для российских авиакомпаний.

ОбществоВластьБизнесРозничная торговля
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