СМИ: звезда K-pop Солли найдена мертвой в своем доме

СМИ сообщили о гибели южнокорейской эстрадной звезды Чхве Чжин Ри, известной как Солли (Sulli). Ее нашли в собственном доме под Сеулом.

Как отмечает Daly Mail, трагедия произошла через месяц после скандала со случайно оголившейся грудью 25-летней певицы во время эфира в Instagram.

Солли родилась в 1994 году. Актерскую карьеру она начала еще в 2005 году. В 2009 году девушка впервые выступила в составе группы f(x). В августе 2015 было объявлено, что Солли официально покинула группу и занялась сольной карьерой. Параллельно она снималась в различных фильмах.