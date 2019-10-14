Исследование: в Татарстане снизились цены на аренду трехкомнатных квартир

Средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Татарстане составила 23 913 рублей. По сравнению с предыдущим годом тариф снизился на 1,18%.

При этом снять «двушку» в республике можно за 14 364 рубля, говорится в исследовании сервиса «Авито. Недвижимость». За год цены поднялись на 0,2%.

Аренда однокомнатных квартир в РТ подорожала на 3,86%, до 9 933 рублей. По этому показателю республика входит в десятку регионов с самыми низкими арендными ставками.

Напомним, что Башкирия заняла второе место среди регионов по стоимости аренды «однушек». Татарстан же находится на девятом месте.