Башкирия стала второй среди регионов с самыми дешевыми съемными «однушками»

Аналитики подсчитали, что аренда однокомнатной квартиры в Башкирии в среднем оценивается в 8 485 рублей. Республика стала второй по этому показателю, уступив только Воронежской области.

За год ставка по аренде «однушки» в РБ опустилась на 2,88%, говорится в исследовании «Авито Недвижимость». За ней следует Удмуртия, где плата выросла на 4,31%, но все равно осталась одной из самых низких в стране — 8 701 рубль.

Далее в списке стоит Ульяновская область, где размер ежемесячного платежа составляет 9 080 рублей. Пятерку замыкает Самарская область, показавшая за год падение тарифа на 8,2%. Теперь снять однокомнатную квартиру в регионе можно за 9 246 рублей.

Из регионов ПФО в список также попали Саратовская область (9 509 руб.), Татарстан (9 933 руб.), Пермский край (10 034 руб.), Нижегородская область (10 385 руб.).

Резко снизилась арендная плата в Тюменской области. Там съем однокомнатной квартиры обходится в 13 755 рублей. При этом арендная ставка за год упала на 23,14%.