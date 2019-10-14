Делегация ГК ТАИФ принимает участие в Российско-Саудовском инвестиционном форуме
Президент России Владимир Путин во главе большой делегации, в которую вошли главы федеральных министерств и ведомств, руководители крупного бизнеса, совершает государственный визит в Саудовскую Аравию.
Деловая программа посещения предполагает ряд официальных мероприятий, обсуждение вопросов международных взаимоотношений, стабилизации мирового рынка углеводородов, переговоры по наращиванию сотрудничества сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-техническом взаимодействии и культурно-гуманитарных обменов.
Делегация Группы компаний ТАИФ, прибывшая в королевство под руководством генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, принимает участие в Российско-Саудовском инвестиционном форуме.
Основными темами форума стали укрепление будущего энергетического партнерства и расширение Российско-Саудовского инвестиционного сотрудничества.Татарстан
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