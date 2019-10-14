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Делегация ГК ТАИФ принимает участие в Российско-Саудовском инвестиционном форуме

10:09, 14.10.2019 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
Делегация ГК ТАИФ принимает участие в Российско-Саудовском инвестиционном форуме
Фото: пресс-центр АО "ТАИФ"

Президент России Владимир Путин во главе большой делегации, в которую вошли главы федеральных министерств и ведомств, руководители крупного бизнеса, совершает государственный визит в Саудовскую Аравию.

Деловая программа посещения предполагает ряд официальных мероприятий, обсуждение вопросов международных взаимоотношений, стабилизации мирового рынка углеводородов, переговоры по наращиванию сотрудничества сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-техническом взаимодействии и культурно-гуманитарных обменов.

Делегация Группы компаний ТАИФ, прибывшая в королевство под руководством генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, принимает участие в Российско-Саудовском инвестиционном форуме.

Основными темами форума стали укрепление будущего энергетического партнерства и расширение Российско-Саудовского инвестиционного сотрудничества.

Татарстан
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