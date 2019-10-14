«ТФБ Финанс» вновь потребовал от ТД «Спартак-Казань» более 600 млн рублей
ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» предъявило требования к ООО «Торговый дом «Спартак-Казань». Размер требований составляет 622,3 млн рублей.
Обе компании относились к бизнес-империи Роберта Мусина, построенной вокруг «Татфондбанка».
О получении требований сообщил конкурсный управляющий ТД «Спартак-Казань».
Ранее ИК «ТФБ Финанс» уже подавала иск к компании на 682,1 млн рублей. Торговый дом занимался розничной продажей обуви, выпускаемой фабрикой «Спартак». «ТФБ Финанс» владел облигациями компании.Бизнес Татарстан
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