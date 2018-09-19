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«ТФБ Финанс» потребовал 682 миллиона рублей от связанного с ТФБ «ТД «Спартак-Казань»

14:58, 19.09.2018
«ТФБ Финанс» потребовал 682 миллиона рублей от связанного с ТФБ «ТД «Спартак-Казань»
Фото: pixabay.com

ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» подало исковое заявление к ООО «Торговый дом «Спартак-Казань» на 682,1 млн рублей.

Как следует из сообщения в картотеке дел Арбитражного суда Татарстана, исковое заявление поступило в суд первой инстанции 18 сентября.

Ранее имущество ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», куда входят и облигации ООО «ТД «Спартак-Казань», предварительно оценили в 996,8 млн рублей.

Напомним, что ТД «Спартак-Казань» входил в империю ТФБ. Основным видом деятельности компании является розничная торговля обувью. Обувная сеть распространяла продукцию обувной фабрики «Спартак», объявившей о банкротстве еще в декабре 2016 года. Позже конкурсный управляющий ОАО «Обувная фабрика «Спартак» выявил признаки преднамеренного банкротства предприятия.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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