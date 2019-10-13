В Казани завершился чемпионат мира по бадминтону среди юниоров

В Казани завершился чемпионат мира по бадминтону для юниоров и юниорок до 19 лет.

Первое место в смешанном дуэте завоевала пара из Китая Ян Же Фенг и Фанг Линг Лин. В одиночной женской дисциплине лучшей стала японка Рика Гунджи, в мужской — индонезиец Кунлавут Витидсарн.

Чемпионами мира в женской паре стали Фанг Линг Лин и Ксин Ру Жоу из Китая, в мужской — индонезийцы Лео Ролли Карнандо и Дэниэл Мартин, пишет «Татар-информ».

Ранее президент Всемирной федерации бадминтона Поуль-Эрик Хейер Ларсен оценил организацию чемпионата мира среди юниоров и юниорок до 19 лет в Казани.