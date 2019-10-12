Президент Всемирной федерации бадминтона оценил организацию международных турниров в Казани

Президент Всемирной федерации бадминтона Поуль-Эрик Хейер Ларсен оценил организацию чемпионата мира среди юниоров и юниорок до 19 лет в Казани.



«Мне очень нравится, как здесь проходят соревнования, Казань является сильным и надежным организатором. Здесь все проходит на высоком уровне, и я надеюсь, что мы здесь не в последний раз», — цитирует его «Татар-информ».

Напомним, что в эти дни в казанском Центре гимнастики проходит первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 43 стран.