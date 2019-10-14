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Эксперты назвали самые скучные для туристов города Европы

02:34, 14.10.2019
Эксперты назвали самые скучные для туристов города Европы
Фото: pixabay.com

Самым скучным городом Европы назвали Хельсинки 30 процентов россиян. Основными недостатками города туристы назвали плохую погоду и небольшое число достопримечательностей.

Рейтинг был составлен специалистами сервиса Aviasales на основе опроса тысячи пользователей социальных сетей в России. Второе место в нем занимает Братислава (25%) из-за «неинтересных достопримечательностей, невкусной еды и дорогих сувениров». Тройку замыкают Карловы Вары (15%) из-за малого количества развлечений.

Также скучными городами для туристов названы Мюнхен, Варшава, Пиза, Вильнюс и Минск, передают «Известия».

Ранее немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе.

Общество
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