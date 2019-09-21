Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de отметил различия в бытовой жизни россиян и европейцев.

По его словам, даже в Москве далеко не все знают английский. «Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же как и любая просьба о помощи в общественном месте», — пишет Калус.

Также он обращает внимание на неулыбчивость россиян. Журналист объяснил, что соотечественники не будут улыбаться без причины, просто так. «Навязанная улыбка считается грубой и фальшивой. И тем приятнее, когда тебя одаривает настоящая улыбка!» — делится впечатлениями он.

Кроме того, Калус отмечает любовь россиян к книгам. Он указывает на то, что русские знают и любят своих писателей.

Помимо этого, Россию отличает и «противоречивый» образ женщины, считает журналист. По его мнению, гендерные роли в стране «традиционно цементированы», при этом мерить их масштабами европейского феминизма не следует.

По мнению Калуса, Интернет в России работает гораздо стабильнее.«В то время как в получасе езды за пределами Мюнхена частично отсутствует интернет, мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью Интернета даже в горном поселке на Кавказе», — делится впечатлениями автор. Также он рассказал о популярности безналичного расчета у россиян и распространенности Wi-Fi, в частности в Москве.

«Тому, для кого Россия еще ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда», — поясняет Калус.

Журналист пожаловался на отсутствие в России хорошего сыра. По его словам, сыр из супермаркета в лучшем случае на вкус ничего.

Ранее японский журналист Мититака Хаттори написал для издания Asahi Shimbun материал о Казани, в котором сделал акцент на распространенности в городе национального языка и культуры, а также близком соседстве ислама и православия.