После массовых беспорядков в Екатеринбурге устроят опрос за выбор места для храма Святой Екатерины

Фото: Роман Хасаев, "Реальное время"

После массовых несанкционированных акций протеста против строительства собора Святой Екатерины, прошедших в Екатеринбурге в мае этого года, местные власти на заседании городской думы одобрили проведение открытого голосования. Официальный опрос горожан пройдет сегодня, 13 октября, на более, чем 20 участках во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На голосование выдвинуто два потенциальных места размещения храма — промышленная площадка на улице Горького и площадка на улице Челюскинцев у Макаровского моста. Проголосовать имеет право любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и имеющий прописку в Екатеринбурге. Процедура голосования будет проходить по образцу выборов в Госсовет — подсчетом голосов будет заниматься Избирательная комиссия Екатеринбурга под председательством Вадима Антошина.

После скандала с многочисленными возражениями жителей против строительства храма на месте одного из центральных скверов города, разгоревшегося этой весной, инициатором проведения официального городского опроса выступил президент России Владимир Путин.