ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга выступили против строительства храма в сквере

74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для строительства храма. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра общественного мнения, проведенного среди 3 тыс. человек.



В целом 18% жителей города выступают против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе и 7% — «за». Еще 14% считают, что этот Храм можно построить в сквере у театра драмы, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин для решения конфликта вокруг строительства храма на месте в Екатеринбурге предложил провести опрос среди жителей района. На время его проведения строительство храма было остановлено.

