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ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга выступили против строительства храма в сквере

16:36, 22.05.2019
ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга выступили против строительства храма в сквере
Фото: скриншот - Youtube.com

74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для строительства храма. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра общественного мнения, проведенного среди 3 тыс. человек.

В целом 18% жителей города выступают против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе и 7% — «за». Еще 14% считают, что этот Храм можно построить в сквере у театра драмы, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин для решения конфликта вокруг строительства храма на месте в Екатеринбурге предложил провести опрос среди жителей района. На время его проведения строительство храма было остановлено.

ОбществоВласть
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