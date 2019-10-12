В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Кремль не обсуждает возможность возвращения смертной казни.

«Этот вопрос не обсуждается», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Ранее в Саратове несколько десятков жителей города собрались возле отдела ОВД и требовали выдать им для самосуда мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Мужчина сознался в содеянном и рассказал следователям, что задушил девочку со злости. По его словам, она грубо ответила ему. Тело ребенка мужчина спрятал в гаражах. Его арестовали.

На фоне трагедии ряд депутатов Госдумы заявили о необходимости вернуться к смертной казни. Отмена моратория на этот вид наказания помогла бы уберечь детей от маньяков, полагают парламентарии. «Реальное время» выяснило, как разворачивалась волна общественного резонанса.

Ранее 80% опрошенных Госдумой россиян выступили за возвращение смертной казни после убийства в Саратове.