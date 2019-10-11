По следам трагедии в Саратове: убережет ли детей от маньяков смертная казнь?

Как Саратов отреагировал на смерть Лизы Киселевой и что депутаты и правозащитники думают об отмене моратория на смертную казнь в России

Сегодня целый ряд депутатов Госдумы заявили о необходимости вернуться к смертной казни. Отмена моратория на этот вид наказания помогла бы уберечь детей от маньяков, полагают парламентарии, так они отреагировали на убийство девятилетней девочки в Саратове. Впрочем, не все поддерживают коллег, считая достаточным химическую кастрацию для преступников. Правозащитники и вовсе призывают не забывать о множестве невиновных, подвергшихся казни из-за судебных ошибок. «Реальное время» выяснило, как разворачивалась волна общественного резонанса.

Подозреваемый имеет шесть судимостей

9 октября девятилетняя Лиза Киселева ушла в школу и не вернулась. Ее искали больше суток всей Саратовской областью: в дело включились не только полицейские, но и отряд «Лиза Алерт». Сотни добровольцев прочесывали квадрат за квадратом. Люди, участвовавшие в поисках, рассказывали, что помощь была ото всех, включая продавцов круглосуточных магазинов: они предлагали людям кофе и чай, пускали их в туалет и погреться.

Как пишут саратовские издания, оказалось, что тело Лизы нашли еще днем 10 октября, а уже вечером задержали Михаила Туватина, которого подозревают в ее убийстве. Телеграм-канал «112» сообщает, что подозреваемый имеет шесть судимостей за кражи, разбой и изнасилования. Сегодня на сайте Следкома появилось видео его допроса, в котором он рассказывает, что несколько месяцев назад самовольно завладел старым заброшенным гаражом. Туватин говорит, что Лиза проходила мимо и спросила, его ли это гараж. Он испугался, затащил ребенка внутрь и задушил. Сейчас следственные органы выясняют, была ли девочка изнасилована.

Отрабатывая следственные действия вчера, полиция не сразу поставила волонтеров в известность о том, что девочку искать больше не нужно. Поэтому официальная информация у всех появилась только ночью, ближе к половине первого.

Лизу Киселеву искали больше суток всей Саратовской областью: в дело включились не только полицейские, но и отряд «Лиза Алерт». Фото fn-volga.ru

Беспорядки в Саратове: «У людей был шок. Никто не искал труп»

Адвокат Ксения Полежаева, участвовавшая в поисках Лизы и ставшая свидетельницей ночных событий в Саратове, рассказала «Реальному времени» о том, как это было:

«Люди больше суток искали девочку, был большой накал страстей. И все верили, что найдут Лизу живой, никто не искал труп! И вот когда ночью из штаба вышли люди и предупредили, что сейчас будет информация, все те, кто ждал распределения по квадратам, были преисполнены надежды. Люди с облегчением выдыхали, хотя я четко понимала, что именно нам сейчас скажут. А потом вышла представитель отряда «Лиза Алерт» и рассказала, что девочку нашли.

Из толпы тут же выкрикнули, что девочка мертва и подозреваемый задержан. Кто-то еще сказал, что тело нашли в гаражах, и все стихийно ринулись туда: там собралось не менее 300 человек. И как раз в это время проходили следственные действия с участием подозреваемого. Мы слышали крики: «Вот он, вот он!» Было несколько агрессивно настроенных людей, но основная часть толпы была в оцепенении. Когда машина пыталась отъехать, в нее полетели палки, полицейским пытались помешать. Эмоциональнее всех себя вели молодые отцы. В какой-то момент в толпе крикнули, что полицейские пустили газ. Не могу никак подтвердить эту информацию, но у молодого человека, который шел потом рядом со мной, сильно щипало глаза, по его признанию».

«Кто-то сказал, что тело нашли в гаражах, и все стихийно ринулись туда: там собралось не менее 300 человек». Фото currenttime.tv

Город не спал всю ночь, происходили стихийные собрания людей у полицейских участков и отделов МВД. Машинами забаррикадировали Московскую улицу, оставив одну полосу для движения троллейбуса. Люди требовали привести того, «кто за все отвечает». Начальник Кировского РОВД, куда, как предполагается, привезли Туватина, ночью выходил к собравшимся и подробно отвечал им на все вопросы. Он пытался разъяснять, чем занималась полиция на месте преступления. Ксения Полежаева рассказывает, что разъяснения были очень нужны:

«Молодежь ведь не понимает, как проходит следствие. Они считают, что это как в сериале. Им пришлось объяснять, почему собака не могла взять след: к тому моменту люди затоптали уже все, что она могла учуять, да еще и слякоть была весь день. И так во всем. Кругом недопонимание и разочарование. Но я считаю, что полиция сработала максимально адекватно».

Татарстан помнит убийство Василисы Галицыной



В феврале 2013 года Россию всколыхнула трагическая история восьмилетней Василисы Галицыной из Набережных Челнов: по обвинению в ее изнасиловании и убийстве тогда задержали Фаруха Ташбаева, гражданина Узбекистана. Василису искали три дня. Ташбаева помогли задержать жители одной из деревень, которые видели девочку в его машине: у нее был синяк под глазом, и на вопрос о том, откуда он взялся, мужчина сказал, что Василиса подралась в школе.

Ташбаева нашли по фотороботу, во время следственных действий он признался в убийстве ребенка и показал место, где спрятал тело.

В тот момент в шоке был весь Татарстан, вся Россия. Ташбаев получил пожизненный срок в колонии строгого режима, но многие тогда говорили, что за подобные преступления против детей нужно возвращать в России смертную казнь. В числе этих «многих» был даже глава МВД России Владимир Колокольцев: 10 февраля 2013 года он заявил, что «как простой гражданин» не видит «ничего предосудительного» в возвращении казни для таких преступников.

Мораторий на смертную казнь в нашей стране действует с 1997 года в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Последний смертный приговор в России привели в исполнение в 1996 году.

Ташбаев получил пожизненный срок в колонии строгого режима, но многие тогда говорили, что за подобные преступления против детей нужно возвращать в России смертную казнь. Фото prokazan.ru

Смерть за смерть: нужно ли отменять мораторий на казнь за убийство детей?

Жители Саратова создали петицию о снятии моратория на смертную казнь. На момент публикации статьи под ней уже более 26 тысяч подписей. Эмоции людей понятны. Адвокат Ксения Полежаева рассказала нам:



«Как мать и как человек я хочу, чтобы мораторий на смертную казнь для таких случаев сняли. Но мы с вами к этому не готовы: ни вы как граждане, ни я как адвокат, ни следствие. Плюс ко всему у России возникнут серьезные проблемы в международном поле. Для меня это звучит как утопия, я не представляю себе, как отмену моратория по этим статьям технически реализовывать.

А общественный резонанс понятен: людям страшно, и это нормально. Молодой человек, стоявший со мной рядом, говорил: «Мне страшно, у меня двухлетняя дочь, и кто поручится за то, что завтра это не произойдет с ней? Я готов с ним что-то сделать, потому что боюсь за свою дочь».

Призывают к отмене моратория и официальные лица.

Евгений Примаков, депутат Госдумы от Саратовской области, сегодня ночью лаконично написал в своем телеграм-канале: «Нужно вернуть смертную казнь». На своей странице в «Фейсбуке» утром он немного прояснил свою позицию: «Уверен, что следствие будет проведено и это будет наказано по закону. Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству».

С ним солидарна его коллега Ольга Алимова: «Пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села. Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома».



Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя-Онищенко присоединяется к этой точке зрения: «Все спрашивают меня, какое наказание нужно для педофилов-убийц? Высшая мера. Может, смертная казнь слишком быстро. Высшая мера, в которой преступник будет страдать. Не глумиться над всеми вокруг, а страдать».

Айрат Фаррахов: «Может быть, нужно вводить химическую кастрацию»

Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы от Татарстана, прокомментировал ситуацию «Реальному времени»:

— Эмоционально я на стороне тех, кто за возврат казни. Это ужасная трагедия, и я их абсолютно понимаю. Но давайте подумаем не о том, как наказать этого человека, а о том, как защитить наших детей от таких трагедий в будущем. У меня возникают вопросы: каким образом человек с рецидивной судимостью получил возможность совершить такое преступление? Как он оказался вне наблюдения, взял за руку девочку и куда-то повел? Очень много вопросов по этой ситуации. А наказав человека и приняв решение о смертной казни, мы не решим ситуации, не предотвратим трагедий в будущем. Поэтому мне кажется, надо смотреть на эту историю глубже и анализировать, как это могло произойти. Если мы вернем смертную казнь, это будет не системное решение.



Сегодня все на эмоциях, все разделились на два лагеря, обсуждая, казнить таких преступников или не казнить. Но я все-таки предлагаю подумать, что нужно сделать, чтобы предотвращать такие трагедии. Сегодня нужно принимать целый перечень законов о том, как должны наблюдаться эти люди. Возможно, нужно психически их лечить, может быть, вводить химическую кастрацию, отдельное строгое наблюдение. Может быть, имеет смысл публиковать их фотоснимки. То есть мы должны принимать другие законы, работающие на предупреждение, а не на наказание.



Игорь Шолохов: «Сколько было известных случаев, когда казнили невиновных?»

Правозащитник Игорь Шолохов в разговоре с «Реальным временем» апеллировал к гуманистическим принципам:

— Разговоры эти не утихают с тех пор, когда был объявлен мораторий. Народ всегда, во всех странах за смертную казнь. И только гуманистические начала государственных институтов препятствуют тому, чтобы впасть в первобытно-общинную дикость и снова начать стрелять и вешать людей. А ведь сколько было известных случаев, когда казнили невиновных? Народ считал, что их надо казнить. Но только суд может определить степень вины человека! В Саратове вчера чуть не убили подозреваемого, а ведь если бы самосуд совершился, они бы так же отвечали по закону за убийство, без отягчающих обстоятельств. Поэтому каждый человек должен думать о том, что если он встанет на дорогу вендетты, то и его настигнет законное наказание. Во всем нужно руководствоваться гуманистическими принципами, а не ввергать страну в средневековье.



P. S. Администрация Саратовской области взяла на себя организацию похорон Лизы Киселевой.



10 октября отмечался Всемирный день борьбы со смертной казнью.

