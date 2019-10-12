80% опрошенных Госдумой россиян выступили за возвращение смертной казни после убийства в Саратове

Фото: скриншот с аккаунта Госдумы РФ

В официальном аккаунте Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» продолжается опрос пользователей — парламентариев интересует, нужно ли возвращать смертную казнь в России для убийц детей и педофилов. По состоянию на 11 часов 12 октября за отмену моратория высказались 66 тысяч 400 человек, что составляет больше 80% от всех проголосовавших.

Против выступили практически 13,5 тысячи пользователей соцсети, или 16%. Еще три тысячи респондентов уклонились от прямого ответа. В комментариях люди массово уточняют, что для введения смертной казни необходимо проработать «механизм исключения судебных ошибок» или хотя бы их минимизации, поскольку для осужденных по подобным статьям второго шанса уже не будет.

Вопрос об отмене моратория снова стал актуальным после трагической гибели девятилетней Лизы Киселевой из Саратова. Девочка ушла из дома 9 октября и не вернулась. Ее тело обнаружили днем 10 октября, уже через несколько часов был задержан подозреваемый в убийстве неоднократно судимый за убийства и изнасилования 35-летний местный житель Михаил Туватин.

После огласки ситуации в СМИ целый ряд депутатов Госдумы заявил о необходимости возвращения смертной казни на законодательном уровне. Депутат Государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов в разговоре с «Реальным временем» назвал такие предложения излишне эмоциональными и предложил коллегам вместо этого работать не над системой наказаний, а над способами предупреждения подобных трагедий.

Ранее мать подозреваемого Михаила Туватина в беседе с саратовскими журналистами охарактеризовала сына как «замечательного, доброго, умного, работящего человека», передает «РИА Новости».