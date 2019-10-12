Минниханов и Колобков обсудили развитие спорта в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Павлом Колобковым.



На встрече были затронуты вопросы развития спорта в республике и популяризации здорового образа жизни, а также обсуждалось дальнейшее совершенствование спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служа президента РТ.

Также Колобков сегодня примет участие в заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».