Минниханов и Колобков обсудили развитие спорта в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Павлом Колобковым.
На встрече были затронуты вопросы развития спорта в республике и популяризации здорового образа жизни, а также обсуждалось дальнейшее совершенствование спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служа президента РТ.
Также Колобков сегодня примет участие в заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».ОбществоВласть Татарстан
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