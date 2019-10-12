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Минниханов и Колобков обсудили развитие спорта в Татарстане

15:16, 12.10.2019
Минниханов и Колобков обсудили развитие спорта в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Павлом Колобковым.

На встрече были затронуты вопросы развития спорта в республике и популяризации здорового образа жизни, а также обсуждалось дальнейшее совершенствование спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служа президента РТ.

Также Колобков сегодня примет участие в заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

ОбществоВласть Татарстан
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