В Казань прибыл министр спорта РФ Павел Колобков
Министр спорта России Павел Колобков прибыл с рабочей поездкой в Татарстан. В казанском аэропорту его встретил премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Напомним, завтра Колобков встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и примет участие в заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Также министр спорта Татарстана планирует посетить ряд спортивных объектов Казани, встретиться со спортсменами и тренерами, сообщает пресс-служба президента РТ.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым