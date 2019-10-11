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В Казань прибыл министр спорта РФ Павел Колобков

19:30, 11.10.2019
В Казань прибыл министр спорта РФ Павел Колобков
Фото: kremlin.ru

Министр спорта России Павел Колобков прибыл с рабочей поездкой в Татарстан. В казанском аэропорту его встретил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Напомним, завтра Колобков встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и примет участие в заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Также министр спорта Татарстана планирует посетить ряд спортивных объектов Казани, встретиться со спортсменами и тренерами, сообщает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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