После скандала с жителем Татарстана Соловьев призвал всех посетить «удивительную Казань»

Во время одного из последних выпусков передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» недавно оскандалившийся телеведущий вновь высказался о Республике Татарстан и ее жителях, однако на этот раз — в положительном ключе.

«Пользуясь случаем, призываю всех посетить Казань — потрясающей красоты современный город с удивительными древними строениями. Вы просто насладитесь — нереальный город», — выдавал дифирамбы Соловьев под понимающие улыбки своих гостей.

К теме Татарстана, татарского народа и культуры гости Соловьева пришли, обсуждая Золотую Орду и монголо-татарское иго.

Напомним, скандал с участием телеведущего и неизвестного татарстанца разгорелся в начале октября. В прямом эфире передачи «Вести FM» Соловьев назвал «мразью» дозвонившегося до него жителя Татарстана. Стоит отметить, что резкое высказывание телеведущего было ответом на не менее резкую критику его работы татарстанца.

После этого на Соловьева посыпались обвинения как со стороны журналистского сообщества, так и от простых телезрителей. Его обвиняли в непрофессионализме и отсутствии такта. Ситуацию прокомментировала и официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Насколько я знаю, Владимир Соловьев ведет курсы по мастерству диалога, конфликта, и я думаю, не очень честно вступать в конфликт со своим оппонентом публично, через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить», — заявила она во время еженедельного брифинга в кабинете министров РТ.