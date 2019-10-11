АН Башкирии заказала исследование о причинах смертности от рака и ССЗ

Академия наук Башкирии заказала за 930 тыс. рублей компании «Лимтрит» исследование о влиянии демографических, поведенческих, медико-организационных факторов на смертность населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно условиям контракта, исполнитель должен предоставить отчет о факторах, повлиявших на высокую смертность от этих групп заболеваний в разных муниципалитетах и предложить меры по снижению смертности до 20 декабря текущего года. Результаты исследования планируют использовать при подготовке Стратегии социально-экономического развития Башкирии до 2030 года, пишет «Коммерсантъ».

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в республике. Кроме того, регион лидирует в России по росту смертности от онкологических заболеваний — за 10 лет она выросла на 18,6%, при том что в России снизилась на 2%.

ООО «Лимтрит» на 65% принадлежит директору НИИ онкологии БГМУ Шамилю Ганцеву и на 35% Рустэму Амирову.

Ранее ученые из университета Ливерпуля выявили неожиданный фактор, препятствующий появлению рака.