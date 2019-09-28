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Ученые выявили неожиданный фактор, препятствующий появлению рака

21:23, 28.09.2019
Ученые выявили неожиданный фактор, препятствующий появлению рака
Фото: realnoevremya.ru

Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что старение человека в отдельных случаях может препятствовать развитию онкологических заболеваний.

Исследователи признают, что с возрастом в теле человека накапливаются изменения, которые приводят к раку, но иногда ситуация может быть обратной. Они объясняют, что старение тканей препятствует разрастанию клеток, а следовательно, и развитию онкологии.

В связи с этим ученые констатируют, что в очень преклонном возрасте риск онкологического заболевания значительно падает, передает «Российская газета».

Напомним, в сентябре эксперты рассказали о нетипичных симптомах опухоли мозга.

ОбществоМедицина
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