Ученые выявили неожиданный фактор, препятствующий появлению рака

Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что старение человека в отдельных случаях может препятствовать развитию онкологических заболеваний.

Исследователи признают, что с возрастом в теле человека накапливаются изменения, которые приводят к раку, но иногда ситуация может быть обратной. Они объясняют, что старение тканей препятствует разрастанию клеток, а следовательно, и развитию онкологии.

В связи с этим ученые констатируют, что в очень преклонном возрасте риск онкологического заболевания значительно падает, передает «Российская газета».

Напомним, в сентябре эксперты рассказали о нетипичных симптомах опухоли мозга.

