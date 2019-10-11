Минпромторг назвал число заказов на автомобили Aurus

На российские автомобили представительского класса Aurus поступило более 600 предзаказов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. На лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 их начали принимать 15 февраля



По его словам, в 2020 году планируется продать порядка 50 машин бренда, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что автомобили Aurus могут поступить в розничную продажу в 2021 году.

Напомним, что бренд Aurus родился из проекта «Кортеж», предусматривающего производство российских люксовых авто для первых лиц государства. Предполагается, что серийное производство машин будет базироваться в Татарстане.